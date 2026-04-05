Губернатор Калининградской области: При пожаре в ТЦ пострадали три человека

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о первых пострадавших при пожаре в торговом центре «Гиант».

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о первых пострадавших при пожаре в торговом центре «Гиант».

«Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны. На месте работают 7 бригад скорой помощи. 17 пожарных машин, 85 людей тушат», — сообщил глава региона.

По словам губернатора, на месте пожара сейчас действует штаб МЧС.

Напомним, что пожар в ТЦ начался сегодня днем, а его площадь достигла 1000 квадратных метров. Люди из здания эвакуированы.