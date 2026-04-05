Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госавтоинспекция предупреждает водителей об ограничении движения на Моспроспекте

Ограничения действуют в районе загоревшегося ТЦ.

На участке Московского проспекта из-за пожара в ТЦ «Гиант» вводят ограничения движения. Об этом предупреждает Госавтоинспекция Калининградской области.

«Ограничения действуют в районе ТЦ “Гиант”. Рекомендации для водителей: заранее выбирайте альтернативные маршруты объезда; строго следуйте указаниям сотрудников ДПС на месте; будьте внимательны и соблюдайте скоростной режим. Уступите дорогу спецтранспорту. Берегите себя и не создавайте помех для проезда пожарных и медиков», — говорится в сообщении.

Днём 5 апреля стало известно о возгорании в ТЦ «Гиант». Эвакуация началась примерно в 14:00, рассказали очевидцы «Новому Калининграду». Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных, на месте работают пожарные. «На связи с МЧС, поручил Минздраву мобилизовать все силы и средства пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — говорится в сообщении Беспрозванных.

Позже губернатор сообщил о троих пострадавших в пожаре.

В Центре организации движения и пассажирских перевозок предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта из-за пожара.