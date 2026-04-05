Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде полыхает ТЦ, известно о троих пострадавших

КАЛИНИНГРАД, 5 апреля, ФедералПресс. На Московском проспекте в Калининграде тушат пожар в торговом центре. Огнем охвачено более 1000 квадратных метров. На место ЧП прибыл губернатор Алексей Беспрозванных.

«Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны», — сообщил глава региона в МАХ.

По словам Беспрозванных, на месте инцидента работают семь бригад скорой помощи и 17 пожарных машин. К тушению возгорания привлечены 85 человек.

По предварительной информации, пламя охватило и припаркованные возле ТЦ машины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Посетители торгового центра были своевременно эвакуированы, передает «РИА Новости».

Ранее один из ТЦ в Екатеринбурге закрыли по причине нарушения пожарной безопасности. Прокуратура требует, чтобы суд заставил владельцев исправить недостатки в течение трех месяцев.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.