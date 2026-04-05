В Калининграде полыхает ТЦ, известно о троих пострадавших

«Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны», — сообщил глава региона в МАХ.
По словам Беспрозванных, на месте инцидента работают семь бригад скорой помощи и 17 пожарных машин. К тушению возгорания привлечены 85 человек.
По предварительной информации, пламя охватило и припаркованные возле ТЦ машины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Посетители торгового центра были своевременно эвакуированы, передает «РИА Новости».
Ранее один из ТЦ в Екатеринбурге закрыли по причине нарушения пожарной безопасности. Прокуратура требует, чтобы суд заставил владельцев исправить недостатки в течение трех месяцев.
