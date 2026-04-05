Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Из горящего торгового центра в Калининграде эвакуировали 140 человек

Со слов охраны торгового центра «Гиант» на Московском проспекте, в котором сегодня произошел крупный пожар, из помещений и залов эвакуировали более 140 человек.

Как рассказал журналистам на месте происшествия начальник главного управления МЧС России по Калининградской области Роман Емельянов, в торговом центре сработала автоматическая пожарная сигнализация.

«После этого охрана начала немедленно проводить эвакуацию. Активное тушение пожара началось после того, как специалисты убедились, что в помещениях не осталось людей», — пояснил глава ведомства.

По словам Емельянова, сейчас объем ущерба оценивают сотрудники правоохранительных органов совместно с собственником торгового центра.

На месте также работает испытательная пожарная лаборатория, специалисты которой выясняют обстоятельства и возможные причины возгорания. Опрашиваются все свидетели.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали три женщины. Ожогов у них нет. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.