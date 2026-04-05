МЧС: Из горящего торгового центра в Калининграде эвакуировали 140 человек

Со слов охраны торгового центра «Гиант» на Московском проспекте, в котором сегодня произошел крупный пожар, из помещений и залов эвакуировали более 140 человек.
Как рассказал журналистам на месте происшествия начальник главного управления МЧС России по Калининградской области Роман Емельянов, в торговом центре сработала автоматическая пожарная сигнализация.
«После этого охрана начала немедленно проводить эвакуацию. Активное тушение пожара началось после того, как специалисты убедились, что в помещениях не осталось людей», — пояснил глава ведомства.
По словам Емельянова, сейчас объем ущерба оценивают сотрудники правоохранительных органов совместно с собственником торгового центра.
На месте также работает испытательная пожарная лаборатория, специалисты которой выясняют обстоятельства и возможные причины возгорания. Опрашиваются все свидетели.
По предварительным данным, в результате пожара пострадали три женщины. Ожогов у них нет. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.