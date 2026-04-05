Воронежским подросткам продлили домашний арест за разбой и угон такси

Советский районный суд Воронежа оставил под домашним арестом троих несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на таксиста. Подростки проведут в изоляции еще два месяца, пока идет следствие по делу о разбое и неправомерном завладении автомобилем. Об этом в объединенной пресс-службе судов региона сообщили 3 апреля.
Напомним, преступление произошло ранним утром 8 января в коридоре одного из жилых домов в микрорайоне Шилово. По версии следствия, молодые люди подкараулили незнакомого им водителя и жестоко его избили. Нанося удары, опасные для здоровья, нападавшие отобрали у мужчины личные вещи: мобильный телефон, ключи от машины и три банковские карты.
Сразу после ограбления один из участников нападения решил воспользоваться похищенными ключами. Он вскрыл стоявший у дома автомобиль «Фольксваген Пассат» и совершил на нем поездку. Суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения, посчитав, что тяжесть совершенного преступления требует продолжения домашнего ареста. Постановление пока не вступило в законную силу.
Кстати, ранее корреспондент VRN.KP пообщался с матерью одного из подростков. Она рассказала свою версию избиения таксиста в Воронеже.