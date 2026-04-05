Владелец кинотеатра в ТЦ «Гиант»: Дым начал быстро распространяться по вентиляции

Павел Поникаровский, основатель сети кинотеатров «Люмен Фильм», залы которого как раз находятся в горевшем сегодня торговом центре «Гиант», рассказал «Комсомолке» о том, как все произошло.
— Мне позвонили мои сотрудники, сказали: «Горим, всех эвакуируем». По вентиляции начало распространяться задымление, и первые его почувствовали в районе гардероба. Потом сработала пожарная сигнализация, и, соответственно, всех начали эвакуировать, — рассказывает он. Спустя некоторое время руководитель кинотеатра был уже на месте и пытался выяснить, что же случилось. — По каким-то слухам, я пока не могу это точно сказать, и заявить, что так оно и есть, но якобы какие-то ремонтные работы проводились в торговом центре. Все это будут проверять.
Сам кинотеатр находится на третьем этаже. К счастью, никто из сотрудников и посетителей не пострадал — все организованно эвакуировались.
Но откуда шел огонь?
— Мы на третьем этаже находимся. На каком этаже началось возгорание, сложно сказать, потому что воспламенился, в первую очередь фасад. Сейчас пока невозможно сделать какую-то оценку, сказать об ущербе. Ну, по всей видимости, в любом случае значительный ущерб будет. Потому что даже если что-то не сгорело, то остальное все зальют при тушении. Никто не пострадал — сейчас самое главное это.
Напомним, около 14:00 сегодня, 5 апреля, поступила информация о пожаре в торговом центре «Гиант». На Московский проспект начали съезжаться пожарные расчеты. На месте работают 18 пожарных машин, 85 специалистов от МЧС, дежурят медики. Известно о трех пострадавших. Серьезных травм и ожогов нет.