Пожар в ТЦ «Гиант» локализован — Беспрозванных

На месте продолжают работать сотрудники МЧЧ.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в ТЦ «Гиант» на Моспроспекте в Калининграде локализован. Об этом в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

«МЧС продолжают работать. Дознаватели также прибыли на место, ждем их оценку причин ЧП. Изъяты средства видеонаблюдения. Ситуация на личном контроле», — прокомментировал глава региона. Он, напомним, лично прибыл на место ЧП.

По предварительной информации, сотрудники ТЦ успели эвакуировать всех сотрудников и посетителей — всего около 140 человек.

Увы, не обошлось без пострадавших — это женщины. К счастью, серьезных травм и ожогов не было.

«Из двоих госпитализированных одного уже отпускают домой, второму проведут необходимые процедуры и отправят на амбулаторное лечение», — рассказал губернатор.