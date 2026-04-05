Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Беспрозванных: Пожар в торговом центре Калининграда локализован

Спасатели смогли локализовать пожар в полыхающем торговом центре «Гиант» на Московском проспекте, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Спасатели смогли локализовать пожар в полыхающем торговом центре «Гиант» на Московском проспекте, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС. Выясняются возможные причины возгорания. Власти региона держат ситуацию на контроле.

В главном управлении МЧС России по Калининградской области добавили, что площадь возгорания увеличилась до 1 500 квадратных метров. Огонь распространился по обшивке здания и перебросился на припаркованные поблизости автомобили.

Сейчас на месте работают 75 спасателей и 15 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что из горящего торгового центра эвакуировали 140 человек. Пострадали три женщины. Им оказали медицинскую помощь. Двоих пострадавших отпустили домой, одну отправят на амбулаторное лечение.