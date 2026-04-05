В МЧС рассказали о трудностях при тушении пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде

В здании находятся горючие материалы, ветер раздувает огонь.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в торговом центре «Гиант» в Калининграде локализовали, но пожарные продолжают работать на месте. Мешает ветер, который раздувает огонь, а внутри здания находятся горючие материалы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

«Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, наличие горючих материалов внутри торгового центра, а также сильный ветер», — прокомментировали в МЧС.

По последним данным, площадь пожара в ТЦ увеличилась до 1500 квадратных метров. Огонь, напомним, быстро распространился по обшивке и перекинулся на припаркованные рядом с торговым центром автомобили.

На месте работают 75 человек и 15 единиц техники МЧС России.