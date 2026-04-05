В Прикамье талая вода затопила дорогу в деревню Каменный лог

В Прикамье вышла из берегов река Лысьва. Весеннее половодье вызвало резкий подъем уровня воды в реке.
Администрация Лысьвенского муниципального округа сообщила об ограничении проезда по дороге до деревни Каменный лог от трассы «Лысьва — Кормовище». Ограничения связаны связи с резким повышением уровня воды в реке Лысьва.
Окружные власти рекомендуют учитывать информацию при планировании поездок жителей деревни Каменный лог и владельцев участков коллективного сада № 21.
Одновременно портал «Опасные природные явления Пермского края» сообщил о подъеме уровня воды в малых реках Перми — Малой и Большой Мотовилихе, Огаршихе, Язовой и Егошихе. Впервые с 206 года на весеннее половодье окажет не только огромное количество снега, но и переувлажнение почвы. Местами наблюдается склоновый сток, который также указывает на переувлажнение.
«Снега тоже еще много — в городских лесах его высота достигает 30−40 см. Аналогичная ситуация наблюдается по всей южной части Прикамья, где снег в ближайшие дни продолжит активно таять и ожидаются дожди. Быстрый рост уровня воды продолжится уже в средних и крупных реках региона», — предупреждают пермские метеорологи.
В Кунгурском округе Прикамья 4 апреля по результатам мониторинга паводковой обстановки закрыли движение по муниципальному автомобильному мосту через реку Бабка в Моховской территории. Причиной подтопления стало начало весеннего половодья.