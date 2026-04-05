Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео первых минут после пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Посетители торгового центра «Гиант» сняли на видео первые минуты после возникновения пожара в здании. Кадры расходятся в социальных сетях.

На видео попало, как посетители ТЦ эвакуируются из здания по лестнице. Многие из них несут на руках детей, некоторые плачут. Взрослые при этом сохраняют относительное спокойствие.

«Просто горит», — прокомментировала происходящее одна из женщин.

Напомним, что пожар в ТЦ начался сегодня днем, его площадь достигла 1500 квадратных метров. Люди из здания эвакуированы.

На данный момент сообщается о трех пострадавших, им оказали медицинскую помощь.

На месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС, они уже смогли локализовать возгорание. Выясняются возможные причины возгорания.