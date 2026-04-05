Появилось видео первых минут после пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Посетители торгового центра «Гиант» сняли на видео первые минуты после возникновения пожара в здании. Кадры расходятся в социальных сетях.
На видео попало, как посетители ТЦ эвакуируются из здания по лестнице. Многие из них несут на руках детей, некоторые плачут. Взрослые при этом сохраняют относительное спокойствие.
«Просто горит», — прокомментировала происходящее одна из женщин.
Напомним, что пожар в ТЦ начался сегодня днем, его площадь достигла 1500 квадратных метров. Люди из здания эвакуированы.
На данный момент сообщается о трех пострадавших, им оказали медицинскую помощь.
На месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС, они уже смогли локализовать возгорание. Выясняются возможные причины возгорания.