В Воронеже возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на мужчину

В Воронеже начали расследование инцидента, произошедшего во дворе дома на улице Жемчужной. По данным регионального управления следственного комитета, там стая бездомных собак покусала мужчину. Жители района уже давно бьют тревогу: агрессивные животные облюбовали место прямо у детской площадки и регулярно бросаются на людей, делая обычную прогулку во дворе опасной для жизни и здоровья. Об этом в СУ СК по Воронежской области сообщили 5 апреля.
В ведомстве уточнили, что пострадавший получил травмы в результате внезапной атаки, когда просто шел мимо. Очевидцы в социальных сетях подтверждают, что проблема с бродячими псами в этом квартале стоит остро, однако до сих пор она не решалась. Сейчас по факту травмирования человека возбуждено дело о халатности.
Основной вопрос следствия теперь адресован ответственным службам: в рамках дела будет проверено, как велась работа по отлову и содержанию животных.