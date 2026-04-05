МЧС: При пожаре в калининградском ТЦ пострадали три человека

До трех человек выросло количество пострадавших при пожаре в торговом центре в Калининграде, а площадь возгорания увеличилась до 1500 квадратных метров. Пожар, по данным МЧС, локализован.
После осмотра медиками двое были отпущены, один — госпитализирован.
«Тушение продолжается. На месте пожара работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России», — сообщили в МЧС РФ.
Ранее в министерстве сообщали, что огонь распространился по обшивке фасада здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняет сильный ветер. К ликвидации привлечено 75 человек и 15 единиц техники.