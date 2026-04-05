Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: При пожаре в калининградском ТЦ пострадали три человека

До трех человек выросло количество пострадавших при пожаре в торговом центре в Калининграде, а площадь возгорания увеличилась до 1500 квадратных метров. Пожар, по данным МЧС, локализован.

Источник: "Российская газета"

После осмотра медиками двое были отпущены, один — госпитализирован.

«Тушение продолжается. На месте пожара работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России», — сообщили в МЧС РФ.

Ранее в министерстве сообщали, что огонь распространился по обшивке фасада здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Тушение осложняет сильный ветер. К ликвидации привлечено 75 человек и 15 единиц техники.