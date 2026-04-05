Кулебакский округ Нижегородской области уходит под воду

Больше всего местные жители переживали за скотину, но в этом году удалось обойтись без потерь. Кур подняли на пороги, коров перевели на возвышенность, собак забрали в дома. Через две недели в Шилокше и Ломовке рассчитывают вернуться к привычной жизни, а к концу года власти обещают достроить новый мост.