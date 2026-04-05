Кулебакский округ Нижегородской области уходит под воду

Река Шилокша в Кулебакском муниципальном округе вышла из берегов, затапливая дома вокруг. Мост река снесла, тем самым он стал преградой для прихода воды в соседние дома. Еще один мост под натиском большой воды сломался в соседней Ломовке, превратив сразу два крупных села в остров. Население осталось без переправы.
Кулебакская администрация подвезла островитянам поневоле питьевую воду, в округе выставлены пожарные машины, дежурит скорая помощь. При необходимости к вылету готовы вертолеты санитарной авиации. Сейчас власти подсчитывают ущерб.
В Шилокше вода также подтопила местный автосервис. Машины на обслуживание временно не принимаются. Вода из гаража ушла, но просушка техники и оборудования займет как минимум пару недель.
Больше всего местные жители переживали за скотину, но в этом году удалось обойтись без потерь. Кур подняли на пороги, коров перевели на возвышенность, собак забрали в дома. Через две недели в Шилокше и Ломовке рассчитывают вернуться к привычной жизни, а к концу года власти обещают достроить новый мост.