Сальдо: Затонувший в Азовском море сухогруз был атакован украинским дроном

4 марта украинские войска атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море: нападение совершили с побережья Ливии. На судне находились 30 человек, их спасли. 2 апреля в пресс-службе управления портов Ливии сообщили, что корабль сорвался с буксира и на данный момент дрейфует в море.