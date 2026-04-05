Сальдо: Затонувший в Азовском море сухогруз был атакован украинским дроном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили террористическую атаку на сухогруз в Азовском море, использовав для этого беспилотник. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
— Два дня назад, 3 апреля 2026 года, судно с грузом пшеницы было атаковано украинским беспилотником. Экипаж покинул тонущее судно. Только сегодня, 5 апреля, моряки вышли на связь: смогли добраться до берега в районе села Стрелкового Херсонской области, — рассказал Сальдо.
Капитана затонувшего сухогруза доставили в Геническую больницу, остальным морякам также оказывают необходимую медицинскую помощь, написал губернатор в своем канале в мессенджере MAX.
Сальдо сообщил о том, что сухогруз с пшеницей потерпел крушение, 5 апреля. Он добавил, что в результате случившегося один человек погиб.
4 марта украинские войска атаковали российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море: нападение совершили с побережья Ливии. На судне находились 30 человек, их спасли. 2 апреля в пресс-службе управления портов Ливии сообщили, что корабль сорвался с буксира и на данный момент дрейфует в море.