СК возбудил уголовное дело после обрушения дома в Махачкале

Напомним, градоначальник Джамбулат Салавов назвал одной из основных причин обрушения многоэтажного жилого дома в Махачкале хаотичную застройку территории. По его словам, находящиеся под угрозой обрушения дома не были приняты на баланс города как многоквартирные, будучи возведены на землях индивидуального строительства.