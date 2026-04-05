СК возбудил уголовное дело после обрушения дома в Махачкале

В Дагестане началась проверка после обрушения жилого дома в Махачкале. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по региону.
«Следователи выехали на место происшествия по адресу: г. Махачкала, ул. Перова, д. 16, где произошло обрушение жилого дома», — сказано в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, обрушение дома произошло из-за размыва фундамента в результате подтопления. На данный момент проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, градоначальник Джамбулат Салавов назвал одной из основных причин обрушения многоэтажного жилого дома в Махачкале хаотичную застройку территории. По его словам, находящиеся под угрозой обрушения дома не были приняты на баланс города как многоквартирные, будучи возведены на землях индивидуального строительства.