Стали известны подробности о затонувшем в Азовском море сухогрузе

Корабль шел из Ростовской области в порт Кавказ Краснодарского края.

Затонувший в Азовском море сухогруз типа «Волго-Балт» шел из Ростовской области в порт Кавказ Краснодарского края. Но по пути из-за нештатной ситуации корабль, перевозивший пшеницу, затонул.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что судно атаковали украинские беспилотники. Последнее сообщение с судна поступило три дня назад. В порт Кавказ оно должно было прийти 2 апреля. И только сегодня, 5 апреля, моряки смогли подать сигнал.

Экипаж корабля на спасательной лодке добрался до берега в Херсонской области. Один человек — старший помощник капитана — погиб. Еще двое числятся без вести пропавшими.

Капитана корабля доставили в Геническую ЦРБ.