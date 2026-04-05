Стали известны подробности о затонувшем в Азовском море сухогрузе

Затонувший в Азовском море сухогруз типа «Волго-Балт» шел из Ростовской области в порт Кавказ Краснодарского края. Но по пути из-за нештатной ситуации корабль, перевозивший пшеницу, затонул.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что судно атаковали украинские беспилотники. Последнее сообщение с судна поступило три дня назад. В порт Кавказ оно должно было прийти 2 апреля. И только сегодня, 5 апреля, моряки смогли подать сигнал.
Экипаж корабля на спасательной лодке добрался до берега в Херсонской области. Один человек — старший помощник капитана — погиб. Еще двое числятся без вести пропавшими.
Капитана корабля доставили в Геническую ЦРБ.