Губернатор Сальдо: ВСУ атаковали затонувший в Азовском море сухогруз дроном

Украинские боевики совершили террористическую атаку на сухогруз в Азовском море при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере МАХ.
«Сухогруз в Азовском море был атакован украинским БПЛА. Стало известно, что причина крушения судна “Волго-Балт” в Азовском море — террористическая атака киевского режима», — написал он.
Глава региона уточнил, что нападение на судно было совершено еще 3 апреля. Моряки покинули тонущее судно и в течение двух дней добирались к берегам Херсонщины.
По словам Сальдо, капитан затонувшего сухогруза доставлен в Геническую больницу, остальным морякам также оказывается помощь.
Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Сальдо сообщил, что в акватории Азовского моря потерпел крушение сухогруз типа «Волго-Балт» с грузом пшеницы. На берегу обнаружены девять членов экипажа — все россияне. Один из них, старший помощник капитана 1991 года рождения, погиб. Судьба еще двух моряков остается неизвестной, они числятся пропавшими без вести.