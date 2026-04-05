Масштабная эвакуация началась в Дербентском районе Дагестана из-за подтопления

В Дербентском районе Дагестана началась эвакуация населения из-за угрозы подтоплений, которая появилась в связи с переполнением Геджухского водохранилища. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Существует угроза подтопления поселков Мамедкала, Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун, Планы. Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, в том числе 823 ребенка, — говорится в сообщении.
Спасатели с помощью автомобилей с громкоговорителями информируют жителей микрорайонов об эвакуации. Их доставляют в пункты временного размещения и к родственникам. Всего экстренные службы развернули в регионе четыре пункта временного размещения — они расположены в поселке Мамедкала и селе Чинар, передает РИА Новости.
Из-за сильных дождей в Дагестане вновь затопило несколько городов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, Дагестанских Огнях и Дербенте. После первой волны подтоплений коммунальные службы прочистили ливневки, и уровень воды стал снижаться, но позднее обстановка ухудшилась. Местные реки вышли из берегов, и мосты, улицы, а также жилые дома оказались затоплены.