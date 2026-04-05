В Перми 5 апреля пропал семилетний мальчик в чёрной куртке

Мальчик пропал в Перми 5 апреля, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края.
«Семилетний мальчик пропал во время прогулки» — сообщают волонтёры. Это произошло в районе улицы Малой в Новоплоском микрорайоне Перми.
Приметы пропавшего мальчика: рост 125 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Ребёнок был одет в чёрную куртку, серые штаны, салатовые сапоги, зелёную шапку.
UPD: поиск пропавшего окончен.
Информацию о пропавшем можно сообщить поисковикам по номеру инфорга Владимира: 8 996 249−41−63, либо в полицию по телефону 102.
