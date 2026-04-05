Baza: Из-за атаки беспилотников в Донецке пропал свет

Жители Донецка сообщили о гуле беспилотников в небе и о пяти хлопках. После одного из них во всем городе отключилось электричество. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила Baza со ссылкой на источники.

— Донецк под атакой беспилотников — в городе пропал свет. По словам очевидцев, уже прогремело около пяти хлопков. Жители также сообщают о характерном гуле дронов в небе, — передает Telegram-канал.

25 марта стало известно, что над Белгородом прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, украинские войска атаковали город с помощью ракет HIMARS. После ударов в нескольких районах города «моргнул» или полностью пропал свет.

По данным Министерства обороны России, в ночь с 4 на 5 апреля российские средства ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской и Орловской областей, а также над другими регионами страны.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше