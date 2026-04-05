Baza: Из-за атаки беспилотников в Донецке пропал свет

Жители Донецка сообщили о гуле беспилотников в небе и о пяти хлопках. После одного из них во всем городе отключилось электричество. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщила Baza со ссылкой на источники.
25 марта стало известно, что над Белгородом прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, украинские войска атаковали город с помощью ракет HIMARS. После ударов в нескольких районах города «моргнул» или полностью пропал свет.
По данным Министерства обороны России, в ночь с 4 на 5 апреля российские средства ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской и Орловской областей, а также над другими регионами страны.