Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте в районе пересечения с Люблинской улицей произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Заняты правый и левый ряды в сторону области, движение затруднено на 1,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в публикации.

3 апреля автобус с детьми попал в ДТП в Саратовской области. Инцидент произошел в Петровском районе.

В тот же день автомобильная авария произошла на внутренней стороне 46-го километра МКАД. На месте работали оперативные службы города.