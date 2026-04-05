ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте в районе пересечения с Люблинской улицей произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Там добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
— Заняты правый и левый ряды в сторону области, движение затруднено на 1,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в публикации.
3 апреля автобус с детьми попал в ДТП в Саратовской области. Инцидент произошел в Петровском районе.
В тот же день автомобильная авария произошла на внутренней стороне 46-го километра МКАД. На месте работали оперативные службы города.