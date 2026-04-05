Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Донецке и ряде других городов ДНР произошел блэкаут

В центре Донецка пропал свет, сообщает корреспондент РБК.

Источник: Reuters

Филиал ВГТРК «Донецк» пишет о том, что обесточен весь город. По данным компании, отключения затронули и другие населенные пункты ДНР.

«Блокнот Донецк» уточняет, что блэкаут наряду с Донецком произошел в Мариуполе и Макеевке. О том, что в этих городах наблюдаются перебои, также со ссылкой на очевидцев сообщают телеграм-канал «Mash на Донбассе» и «Донецкое агентство новостей».

По данным последнего, проблемы фиксируются в работе местных операторов связи. В частности, сообщает корреспондент РБК, это касается оператора «Феникс».

Ранее, в феврале, в Пролетарском районе Донецка произошло аварийное отключение девяти трансформаторных подстанций. Обесточенными, в частности, оказались одна котельная и одна школа. Всего без электроснабжения тогда остались 1,5 тыс. человек.