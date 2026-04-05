Вода пришла в Воротынский муниципальный округ

Обилие воды беспокоит жителей Воротынского муниципального округа. Хотя регион пока не входит в ежедневный мониторинг МЧС по паводку, местные жители опасаются последствий подъема воды в реках Волга и Сура на фоне массы воды после таяния снега и дождей.
«Зимой у нас рухнула теплица, снег чуть не снес газовую трубу от котла на крыше. А сейчас нас заливает водой, много было снега, все, что тает, идет к нам на участок и подмывает фундамент дома», — говорит местный житель Илья.
В самом Воротынце, в верхней части поселка, таких проблем не много. А в низинах вода заходит в хозпостройки, затапливает бани и огороды.
«На огороде я не могу никуда пройти, вода стоит выше уровня резиновых сапог. Баня затоплена, а в подвале воды под самую крышку. Больше всего боюсь прогнозов: сейчас впереди целая неделя дождей. Мы реально поплывем», — рассказала Ольга Филатова.
Перед началом таяния снега местные жители активно покупали резиновые лодки. Многие шутили, что они пригодятся весной, чтобы спасать соседей. Сейчас уже не до шуток: рядом с поселком протекает Волга, а на Суре обещают подъем воды на два метра.
Как рассказали корреспонденту ИА «Время Н», на днях сотрудники МЧС уже эвакуировали одну женщину: в ее дом, расположенный рядом с водоемом, пришла вода.
Полный список населенных пунктов, которые попадут в список подтопления, озвучил региональный МЧС.