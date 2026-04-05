Мост рухнул в Дагестане: федеральная автодорога «Кавказ» перекрыта

Федеральная автомобильная дорога «Кавказ» в Дербентском районе Дагестана оказалась перекрыта из-за серьезного повреждения инфраструктуры. В результате обильных ливневых осадков и последовавшего за ними подъема уровня воды произошло обрушение моста, что привело к полной остановке движения транспорта.
«На 917-м км ФАД “Кавказ” в Дербентском районе, в районе населенного пункта Мамедкала, движение транспорта закрыто в обоих направлениях в связи с поднятием уровня воды и обрушением моста», — говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции в Телеграм-канале.
Ситуация в республике продолжает оставаться крайне напряженной. Новая волна ливней спровоцировала повторные подтопления жилых секторов и критически важных объектов энергоснабжения. Власти Дагестана были вынуждены расширить зону действия режима чрезвычайной ситуации: на текущий момент он введен уже в более чем 10 муниципальных образованиях.
Ранее сообщалось о масштабных сбоях в работе транспортной системы региона, включая временную остановку движения пригородных поездов из-за подтопления путей на перегоне Мамед-Кала — Дагестанские Огни. Власти призывают жителей следить за официальными сводками и воздержаться от поездок через подтопленные районы до завершения аварийно-восстановительных работ.