Мост рухнул в Дагестане: федеральная автодорога «Кавказ» перекрыта

Ситуация в республике продолжает оставаться крайне напряженной. Новая волна ливней спровоцировала повторные подтопления жилых секторов и критически важных объектов энергоснабжения. Власти Дагестана были вынуждены расширить зону действия режима чрезвычайной ситуации: на текущий момент он введен уже в более чем 10 муниципальных образованиях.