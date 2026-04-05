Локальное скопление нефтепродуктов нашли в Кингисеппском районе Ленобласти

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко комитетом государственного экологического надзора был организован масштабный мониторинг береговой линии Финского залива. Утром в воскресенье, 5 апреля, специалисты комитета обнаружили локальное скопление нефтепродуктов на береговой линии в районе деревни Логи Кингисеппского района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

— В настоящий момент принимаются меры по локализации и ликвидации загрязнения. Также в ближайшее время планируется заключение договора со специализированной организацией, обладающей собственным флотом, для оперативного устранения возможных экологических угроз в будущем. Губернатором Ленинградской области принято решение выделить средства на эти работы из резервного фонда губернатора, — отметили в пресс-службе.

На данный момент загрязнение локализовано, его расширение прекращено, и оно не представляет угрозы для близлежащих территорий, передает «Петербургский дневник».

27 марта вице-премьер России Виталий Савельев сообщил, что на пляжах Анапы убрали более 90 процентов мазута, вода пригодна для использования, к 1 июня они станут доступны для посетителей.

