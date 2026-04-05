Раскрыто число пострадавших при пожаре в калининградском ТЦ

При пожаре в торговом центре «Гиант» в Калининграде пострадали два человека, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«По уточненной информации, два человека пострадали, они направлены в БСМП», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что пожар в здании на Московском проспекте локализован: открытого горения уже нет, продолжается проливка конструкций.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных сообщал о трёх пострадавших.

Пожар произошёл днём 5 апреля. Из здания эвакуировали около 140 человек. До этого сообщалось, что огонь быстро распространился по фасаду и перекинулся на припаркованные рядом автомобили.