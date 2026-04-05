Торговый центр «Гиант» вспыхнул снова — очевидцы

Торговый центр «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде, который тушили весь день, вспыхнул снова. Об этом вечером 5 апреля сообщает «Клопс» со ссылкой на местных жителей.
В небо поднимается столб черного дыма, из здания вырываются языки пламени. Пожарные тушат огонь.
Ранее в МЧС заявили о том, что пожар в торговом центре был локализован в 17:36 на площади 7000 квадратных метров.
«Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, наличие горючих материалов внутри торгового центра, а также сильный ветер», — комментировали сегодня днем в МЧС.
Комментариев от МЧС о новом возгорании здания не поступало.