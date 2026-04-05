Прорывы произошли на дамбе Геджухского водохранилища в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана в воскресенье, 5 апреля, местами прорвало дамбу Геджухского водохранилища из-за переполнения водой. Об этом сообщили в оперативных службах.

— Зафиксированы локальные прорывы в дамбе Геджухского водохранилища из-за переполнения водой, — передает ТАСС.

По данным Telegram-канала «Голос Дагестана», из-за прорывов дамбы в Дербентском районе может затопить Мамедкалу, Заречную, Михайловку, Дузлак, Сулепу, Урсун и Планы.

Из-за угрозы подтоплений в Дербентском районе началась эвакуация населения: всего оперативные службы планируют вывезти в безопасную зону 4165 человек, включая 823 ребенка. Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения и к родственникам. Всего на данный момент развернуты четыре пункта временного размещения, которые находятся в поселке Мамедкала и селе Чинар.

В тот же день в Кайтагском районе республики из-за обильных ливней возник оползень, который разрушил жилой дом в селе Кирки и частично повредил еще два здания. Всего под угрозой разрушения оказались пять домов.