В Дагестане два села уходят под воду из-за прорыва дамбы

В Дагестане из-за переполнения в результате продолжительных ливней прорвало дамбу Геджухского водохранилища. Два села уходят под воду. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ.
«В результате обильных осадков произошло перенаполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала», — сказали в министерстве.
К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС России. Уточнялось, что на данный момент, предварительно, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц.
По данным местных властей, все жители Дербентского района Дагестана, находящиеся в зоне подтопления, были эвакуированы.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что в городе еще четыре жилых дома на улице Айвазовского находятся в зоне риска после обрушения многоэтажки из-за наводнения.