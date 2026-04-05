В Дагестане два села уходят под воду из-за прорыва дамбы

Из-за продолжительных ливней прорвало дамбу Геджухского водохранилища в Дагестане.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане из-за переполнения в результате продолжительных ливней прорвало дамбу Геджухского водохранилища. Два села уходят под воду. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ.

«В результате обильных осадков произошло перенаполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала», — сказали в министерстве.

К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС России. Уточнялось, что на данный момент, предварительно, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц.

По данным местных властей, все жители Дербентского района Дагестана, находящиеся в зоне подтопления, были эвакуированы.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что в городе еще четыре жилых дома на улице Айвазовского находятся в зоне риска после обрушения многоэтажки из-за наводнения.