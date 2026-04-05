Находящиеся в зоне подтопления жители Дербентского района Дагестана эвакуированы

Все жители Дербентского района Дагестана, которые находятся в зоне подтопления из-за сильных ливней, эвакуированы. Об этом сообщил глава района Эльман Аллахвердиев.
«Мы понимаем, что многие из вас переживают за свое имущество, за будущее. Но главное сейчас — это ваша безопасность», — написал он в Telegram-канале.
Им оказывается вся необходимая помощь и поддержка, добавил Аллахвердиев.
Ранее стало известно, что из-за обильных осадков переполнило дамбу Геджухского водохранилища, в результате гидротехническое сооружение было повреждено.