Находящиеся в зоне подтопления жители Дербентского района Дагестана эвакуированы

В Дагестане два населенных пункта затапливает из-за прорыва дамбы.

Источник: Комсомольская правда

Все жители Дербентского района Дагестана, которые находятся в зоне подтопления из-за сильных ливней, эвакуированы. Об этом сообщил глава района Эльман Аллахвердиев.

«Мы понимаем, что многие из вас переживают за свое имущество, за будущее. Но главное сейчас — это ваша безопасность», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, все жители, находящиеся в зоне подтопления, эвакуированы. Им оказывается вся необходимая помощь и поддержка, добавил Аллахвердиев.

Ранее стало известно, что из-за обильных осадков переполнило дамбу Геджухского водохранилища, в результате гидротехническое сооружение было повреждено.