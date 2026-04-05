В Краснодарском крае расчёты ПВО пресекли как минимум три волны атак БПЛА ВСУ

Силами российской противовоздушной обороны в Краснодарском крае отражено не менее трёх волн атак БПЛА со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район. По данным SHOT, очевидцы сообщают о мощных взрывах в акватории Чёрного моря и работе сирен воздушной опасности.

Источник: Life.ru

Атака украинских беспилотников-камикадзе на Краснодарский край продолжается уже более двух часов. Жители слышали от 15 до 20 взрывов в районе Новороссийска, Анапы, Сочи и Геленджика. Очевидцы сообщают о зареве от взрывов со стороны Чёрного моря. Российская ПВО ведёт уничтожение БПЛА противника. В настоящий момент информация о пострадавших и разрушениях официально не поступала.

Тем временем, в ДНР почти полмиллиона человек остались без света из-за атаки ВСУ. Враг вновь ударил по энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики. Донецк погрузился во тьму после серии взрывов, которые слышали местные жители.

