МЧС: Двое пожарных пострадали при тушении огня в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Двое пожарных пострадали в результате тушения мощного возгорания в крупном торговом центре «Гиант» в Калининграде. Об этом сообщило ГУ МЧС по Калининградской области.
«При тушении пожара в торговом центре пострадало 2 пожарных, они были доставлены в больницу. Угрозы жизни нет», — говорится в публикации в мессенджере МАХ.
В ведомстве отметили, что огнеборцы продолжают ликвидировать пожар в торговом центре.
Как писал сайт KP.RU, вечером 5 апреля региональный МЧС сообщил, что в Калининграде пожарные локализовали возгорание в ТЦ «Гиант» на площади семь тысяч квадратных метров..
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что при пожаре в ТЦ «Гиант» в областном центре пострадали три человека.