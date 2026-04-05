Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Двое пожарных пострадали при тушении огня в ТЦ «Гиант» в Калининграде

Ранее стало известно о локализации пожара в ТЦ «Гиант» на площади 7 тысяч кв.м.

Источник: Комсомольская правда

Двое пожарных пострадали в результате тушения мощного возгорания в крупном торговом центре «Гиант» в Калининграде. Об этом сообщило ГУ МЧС по Калининградской области.

«При тушении пожара в торговом центре пострадало 2 пожарных, они были доставлены в больницу. Угрозы жизни нет», — говорится в публикации в мессенджере МАХ.

В ведомстве отметили, что огнеборцы продолжают ликвидировать пожар в торговом центре.

Как писал сайт KP.RU, вечером 5 апреля региональный МЧС сообщил, что в Калининграде пожарные локализовали возгорание в ТЦ «Гиант» на площади семь тысяч квадратных метров..

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что при пожаре в ТЦ «Гиант» в областном центре пострадали три человека.