Энергодар и несколько муниципалитетов Запорожской области остались без света

«На данный момент аварийно обесточен весь город. Кроме того, без электроэнергии находится часть муниципалитетов Запорожской области», — написал он.
Специалисты выясняют причины произошедшего отключения электроэнергии. По словам мэра, ситуация с отключением внешних сетей складывается непростая.
Тем временем, в ДНР почти полмиллиона человек остались без света из-за атаки ВСУ. Враг вновь ударил по энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики. Донецк погрузился во тьму после серии взрывов, которые слышали местные жители.
