Появились кадры разрушенной дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане

В Сети очевидец опубликовал видео, на котором показал разрушенную дамбу Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана.
«Все, лопнула дамба!» — говорит голос за кадром.
На видео показано, как мощные потоки воды из водохранилища, разрушив плотину, направились в населенные пункты. В аннотации к видео говорится, что из-за прорыва дамбы затопило Старый город Дербента, а в некоторых районах люди оказались заблокированы в домах.
Ранее в оперслужбах региона сообщили, что в Дагестане произошел частичный прорыв дамбы Геджухского водохранилища, в зоне затопления оказались 28 домов.
Напомним, по данным МЧС России, в Дербентском районе из-за ливней переполнилось Геджухское водохранилище, возникла угроза подтопления поселка Мамедкала (Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун, Планы). В связи с этим началась превентивная эвакуация 4165 человек, в том числе 823 детей.