Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры разрушенной дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане

Мощные потоки воды направились в населенные пункты.

Источник: Аргументы и факты

В Сети очевидец опубликовал видео, на котором показал разрушенную дамбу Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана.

«Все, лопнула дамба!» — говорит голос за кадром.

На видео показано, как мощные потоки воды из водохранилища, разрушив плотину, направились в населенные пункты. В аннотации к видео говорится, что из-за прорыва дамбы затопило Старый город Дербента, а в некоторых районах люди оказались заблокированы в домах.

Ранее в оперслужбах региона сообщили, что в Дагестане произошел частичный прорыв дамбы Геджухского водохранилища, в зоне затопления оказались 28 домов.

Напомним, по данным МЧС России, в Дербентском районе из-за ливней переполнилось Геджухское водохранилище, возникла угроза подтопления поселка Мамедкала (Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун, Планы). В связи с этим началась превентивная эвакуация 4165 человек, в том числе 823 детей.