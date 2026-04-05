Свет пропал в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре

Город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар оказался обесточен. Специалисты выясняют причину произошедшего. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил мэр города Максим Пухов.

— На данный момент аварийно обесточен весь город. Кроме того, без электроэнергии находится часть муниципалитетов Запорожской области. Ситуация с отключением внешних сетей непростая, — написал Пухов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Донецке отключилось электричество. Также очевидцы сообщили о гуле беспилотников в небе и о пяти хлопках.

25 марта стало известно, что в небе над Белгородом прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, украинская армия атаковала город с помощью ракет HIMARS. После ударов в нескольких районах города «моргнул» или полностью пропал свет.