Отключения электроснабжения затронули 8 округов Запорожской области и три города

Тем временем, в ДНР почти полмиллиона человек остались без света из-за атаки ВСУ. Враг вновь ударил по энергетической инфраструктуре. В результате без света оказались почти 500 тысяч абонентов в разных городах республики. Донецк погрузился во тьму после серии взрывов, которые слышали местные жители.