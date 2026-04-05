МЧС: при пожаре в калининградском ТЦ пострадали четыре человека

В результате пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде пострадали четыре человека, в том числе двое пожарных, сообщили в МЧС РФ.
«По уточненной информации, пострадали четыре человека, среди которых двое пожарных», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Всех пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает, рассказали в министерстве.
Спасатели рассказали, что тушение пожара в торговом центре еще не завершено.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщал о трех пострадавших при пожаре в торговом центре «Гиант». По его словам, их состояние оценивалось как стабильное.
Отметим, по данным МЧС РФ, тушение пожара в ТЦ осложняется тем, что внутри помещений много горючих материалов, а сильный ветер способствует распространению огня.