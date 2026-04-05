На Кубани на территории двух предприятий упали обломки БПЛА

КРАСНОДАР, 5 апреля. /ТАСС/. Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий в Новороссийске Краснодарского края. Произошло возгорание, которое оперативно потушили, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Источник: РИА "Новости"

«Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска. Пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили», — говорится в сообщении. В настоящее время на месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал о перекрытии движения транспорта от Новороссийска до Геленджика. В Новороссийске с 20:32 мск действует режим опасности атаки БПЛА.

