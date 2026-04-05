«В МЧС подтвердили, что из-за сильных порывов ветра увеличились очаги возгорания. Все необходимые силы и средства задействованы. Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания», — сообщил Беспрозванных.
В ТЦ в Калининграде из-за ветра выросло число очагов возгорания
КАЛИНИНГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Количество очагов возгорания в торговом центре «Гиант» в Калининграде увеличилось из-за сильных порывов ветра. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.