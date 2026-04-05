МЧС: угрозы обрушения несущих конструкций горящего ТЦ в Калининграде нет

КАЛИНИНГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Угрозы обрушения несущих конструкций в горящем торговом центре «Гиант» в Калининграде нет. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС России по Калининградской области.
«Информации об угрозе обрушения несущих конструкций здания нет. Площадь открытого горения в торговом центре “Гиант” не увеличилась, как была локализация на 7 тыс. кв. м, так и есть. Угрозы перехода пламени на соседние здания нет. Сведения о том, что в здании могут оставаться люди, пока отсутствуют. Группировка МЧС на месте происшествия такая же, как и была», — сообщил собеседник агентства.
В 13:58 (14:58 мск) 5 апреля в службу «01» поступила информация о том, что на Московском проспекте в Калининграде загорелся торговый центр «Гиант». Пожар локализовали на площади 7 тыс. кв. м. Охранники ТЦ и спасатели эвакуировали около 140 человек. По уточненным данным спасателей, пострадали два человека, их отвезли в городскую БСМП. Движение по проспекту перекрыто в районе ЧП. Позже стало известно о четырех пострадавших, среди которых два спасателя, их отвезли в больницу, угрозы жизни нет.