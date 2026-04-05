В Дагестане спасли семерых человек, которых смыло в реку

В Дербентском районе Дагестана спасли семерых человек, которых смыло в реку. Об этом сообщил глава района Эльман Аллахвердиев.
По его словам, спасатели и волонтеры оперативно отреагировали на происшествие и смогли вытащить людей из воды. «Спасатели и волонтеры оперативно отреагировали на вызов и спасли семерых человек, которых смыло в реку», — отметил он.
Инцидент произошел на дороге в Дербентском районе. Обстоятельства, при которых людей унесло течением, уточняются.
По данным оперативных служб, ситуация в районе осложнилась из-за ливней. Ранее сообщалось о частичном прорыве дамбы Геджухского водохранилища, в зоне подтопления оказались десятки домов.
В МЧС предупреждали об угрозе подтопления населенных пунктов, включая поселок Мамедкала. В регионе проводилась превентивная эвакуация более 4 тысяч человек.
В соцсетях также распространялось видео с разрушенной дамбой, однако официальные данные уточняют, что речь идет о частичном повреждении гидросооружения.