Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в акватории Черного моря в 32 километрах от Анапы. Пострадавших и разрушений нет. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
— В акватории Черного моря в 32 километрах на юго-восток от береговой линии Анапы произошло землетрясение. Приборы зарегистрировали толчки магнитудой 3,7 на глубине 10 километров. Жалоб от жителей не поступало, — говорится в сообщении.
Местные объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме, передает Telegram-канал регионального оперативного штаба.
17 марта в 45 километрах от поселка Клепка в Магаданской области произошло землетрясение магнитудой 5 по шкале Рихтера, в результате чего жители Магадана и близлежащих поселков почувствовали подземные толчки.
6 марта мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе произошло землетрясение магнитудой 4,5. Местные жители рассказали, что почувствовали подземные толчки около 07:30. Больше всего толчков зафиксировали в Сириусе, Адлерском, Хостинском и Центральном районах. В квартирах дребезжали стекла в рамах и раскачивались люстры.