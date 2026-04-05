Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в акватории Черного моря

6 марта мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе произошло землетрясение магнитудой 4,5. Местные жители рассказали, что почувствовали подземные толчки около 07:30. Больше всего толчков зафиксировали в Сириусе, Адлерском, Хостинском и Центральном районах. В квартирах дребезжали стекла в рамах и раскачивались люстры.