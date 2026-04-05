Паводком смыло подъезд к мосту, ведущему в село Капкайкент Дагестана

МАХАЧКАЛА, 5 апреля. /ТАСС/. Подъезд к мосту в населенном пункте Капкайкент в Дагестане разрушен паводком. Восстановительные работы начнутся после спада уровня воды, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
«В муниципалитете на подъезде к селению Капкайкент на 13-м километре возле села Башлыкент размыт подход к автомобильному мосту. Первоочередные восстановительные работы начнутся после нормализации обстановки и спада уровня воды», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что движение транспорта организовано через Кайтагский район по объездным маршрутам: Янгикент — Башлыкент и Капкайкент — Гулии — Янгикент — Маджалис.
Новая волна ливневых осадков обрушилась на Дагестан, спровоцировав повторные подтопления в ряде муниципалитетов региона. Сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению транспортного сообщения.