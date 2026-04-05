Доброволец народной дружины погиб после удара дрона ВСУ под Белгородом

Доброволец народной дружины погиб в Белгородской области после удара дрона ВСУ. Мужчина умер в больнице от тяжелых ранений.

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области погиб доброволец народной дружины после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, удар пришелся по селу Берёзовка Борисовского округа. Мужчина получил тяжелые ранения и был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу.

Врачи пытались спасти пострадавшего, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что более 500 тысяч человек остались без электроснабжения в Донецкой Народной Республике после атаки ВСУ.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше