Доброволец народной дружины погиб после удара дрона ВСУ под Белгородом

В Белгородской области погиб доброволец народной дружины после атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, удар пришелся по селу Берёзовка Борисовского округа. Мужчина получил тяжелые ранения и был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу.
Врачи пытались спасти пострадавшего, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
«Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
