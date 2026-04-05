В Калининграде при пожаре в ТЦ пострадали четыре человека, включая двух пожарных

О крупном пожаре в ТЦ «Гигант» в Калининграде сообщалось ранее. По словам очевидцев, пламя, вспыхнувшее на западе города, распространилось с первого по третий этаж ТЦ. Есть данные, что огонь затронул и автомобили на парковке, некоторые из них выгорели дотла.