В Калининграде при пожаре в ТЦ пострадали четыре человека, включая двух пожарных

Тушение пожара в ТЦ продолжается. По уточненной информации, все пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.
«В МЧС подтвердили, что из-за сильных порывов ветра увеличились очаги возгорания. Все необходимые силы и средства задействованы. Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания», — написал в своём телеграм-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Двое пожарных, пострадавших при тушении возгорания в торговом центре «Гиант», получили незначительные травмы. Медики отпустили их домой, сообщил губернатор.
О крупном пожаре в ТЦ «Гигант» в Калининграде сообщалось ранее. По словам очевидцев, пламя, вспыхнувшее на западе города, распространилось с первого по третий этаж ТЦ. Есть данные, что огонь затронул и автомобили на парковке, некоторые из них выгорели дотла.
