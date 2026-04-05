В Калининграде при пожаре в ТЦ пострадали четыре человека, включая двух пожарных

В Калининграде при пожаре в торговом центре пострадали четыре человека, среди которых двое пожарных. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в MAX.

Источник: Life.ru

Тушение пожара в ТЦ продолжается. По уточненной информации, все пострадавшие доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

«В МЧС подтвердили, что из-за сильных порывов ветра увеличились очаги возгорания. Все необходимые силы и средства задействованы. Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания», — написал в своём телеграм-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Двое пожарных, пострадавших при тушении возгорания в торговом центре «Гиант», получили незначительные травмы. Медики отпустили их домой, сообщил губернатор.

О крупном пожаре в ТЦ «Гигант» в Калининграде сообщалось ранее. По словам очевидцев, пламя, вспыхнувшее на западе города, распространилось с первого по третий этаж ТЦ. Есть данные, что огонь затронул и автомобили на парковке, некоторые из них выгорели дотла.

