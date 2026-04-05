На Урале учитель физкультуры ударил подростка кулаком в лицо

Из-за видео, на котором учитель физкультуры школы в Свердловской области бьет подростка кулаком в лицо, заведено уголовное дело, сообщили в Следкоме РФ.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении ведомства на площадке МАХ.
Следователи рассказали, что в соцсетях обсуждается инцидент в Свердловской области с участием преподавателя одного из общеобразовательных учреждений. По версии следствия, он применил физическую силу в отношении двух подростков, отдыхавших рядом со школьным стадионом. По данным ведомства, конфликт начался после словесной перепалки и взаимных претензий.
Отмечается, что председатель СК РФ затребовал доклад о процессе расследования дела.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором двое подростков пинают взрослого мужчину, а затем к ним подбегает учитель физкультуры и бьет одного из молодых людей по лицу. В аннотации к видео говорится, конфликт произошел из-за того, что несовершеннолетние катались на велосипедах по благоустроенной территории стадиона.
