В Новороссийске обломки БПЛА ВСУ упали на территории двух предприятий

В Новороссийске обломки сбитых украинских беспилотников упали на территории двух предприятий. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска. Пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что в Краснодарском крае расчёты ПВО отразили не менее трёх волн атак БПЛА со стороны Вооружённых сил Украины. Под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район. Атака украинских беспилотников-камикадзе на Краснодарский край продолжается уже более двух часов. Жители слышали от 15 до 20 взрывов. Российская ПВО ведёт уничтожение БПЛА противника.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
