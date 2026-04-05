В Новороссийске обломки БПЛА ВСУ упали на территории двух предприятий

«Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска. Пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в Краснодарском крае расчёты ПВО отразили не менее трёх волн атак БПЛА со стороны Вооружённых сил Украины. Под ударом оказались Новороссийск, Анапа, Сочи, Геленджик и Славянский район. Атака украинских беспилотников-камикадзе на Краснодарский край продолжается уже более двух часов. Жители слышали от 15 до 20 взрывов. Российская ПВО ведёт уничтожение БПЛА противника.
