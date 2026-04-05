В части Запорожской области восстановили энергоснабжение

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение значительной части Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Удалось восстановить электроснабжение в значительной части региона. Специалисты продолжают работы по поэтапному подключению потребителей», — написал он.
Ранее глава региона сообщал, что в результате аварийного отключения без энергоснабжения остались Каменско-Днепровский, Акимовский, Приазовский, Мелитопольский, Токмакский, Пологовский, Васильевский, Черниговский муниципальные округа, город Мелитополь и город Бердянск.