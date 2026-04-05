Пожар в «Гианте» разгорелся снова из-за порывов ветра — Беспрозванных

Очаги возгорания в торговом центре «Гиант», который тушат сегодня весь день, увеличились из-за сильных порывов ветра. Об этом вечером 5 апреля со ссылкой на МЧС сообщил в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.
«Все необходимые силы и средства задействованы. Пожарные продолжают работать над ликвидацией возгорания», — написал глава региона.
Ранее сообщалось, что пожар был локализован, но затем пламя разгорелось снова.
При тушении пожара пострадали двое сотрудников МЧС. Медики оказали им помощь и отпустили домой. У обоих незначительные травмы.